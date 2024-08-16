Тульский агрокомплекс получил в аренду 3,5 га земли в Подмосковье

Тульское предприятие «Агрокомплекс Болохово» получило в аренду три с половиной гектара земли в Подмосковье, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Участок расположен в Истре и предоставлен в аренду на три года. Агрокомплекс является получателем господдержки сельскохозяйственной деятельности, в частности льготных инвестиционных кредитов.

Предприятие занимается производством многолетних сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы, ржи, ячменя, рапса, сои, гречихи. За счет арендованных площадей агрокомплекс планирует увеличить объемы производства.