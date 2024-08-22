NewsNN: в Балахне женщина нашла на своей даче труп незнакомца

В Балахне женщина нашла на своей даче труп незнакомого человека, который, предположительно, пролежал там длительный период времени, сообщил newsnn.ru.

Источник в экстренных службах рассказал NewsNN, что женщина не приезжала на свой дачный участок на протяжении нескольких лет. В воскресенье, 18 августа, она решила проверить состояние недвижимости. Первое, что насторожило, — разбитое окно.

Хозяйка проверили все комнаты. На втором этаже в одном из помещений она обнаружила труп незнакомого мужчины. Женщина позвонила в полицию. Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства и провела смыв с полов. В комнате обнаружили одеяло с пятнами неизвестного происхождения бурого цвета. Первичный осмотр тела исключил насильственную смерть.

Личность погибшего установлена. В Балахне 4 января 2024 года ушел из дома и больше не вернулся 34-летний мужчина. Сожительница уже опознала найденного на даче мужчину.

Ранее сообщалось, что под Петербургом обнаружили около 70 замороженных трупов, за которыми не пришли родственники.