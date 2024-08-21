Под Петербургом обнаружили около 70 замороженных трупов

В Ленинградской области нашли 68 неупокоенных замороженных тел, сообщило издание SPB.KP.RU. Трупы нашли на территории морга в Токсово.

Отмечается, что тела нашли сотрудники Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Трупы хранились в рефрижераторе на улице.

Десятки мертвых людей находились в разорванных мешках, из которых выступали замороженные части тел. В результате проверки документов специалисты ведомства выяснили, что за телами погибших не явились родственники, а большинство из них принадлежит людям без определенного места жительства.

По информации портала 47news.ru, тела копились в морге с 2019 года. На каждого есть справка о вскрытии, однако свидетельства о смерти на оформлялись.

На данный момент известно, что новая администрация Токсово организовала захоронение всех тел.

Ранее сообщалось, что под Выборгом погиб десятилетний мальчик, уехавший кататься на самокате.