NewsNN: в Нижегородской области загорелось судно «Орион»

На Городецком судоремонтно-механическом заводе в Нижегородской области загорелось судно «Орион», сообщает NewsNN .

Источник в экстренных службах сообщил корреспонденту NewsNN, что инцидент произошел в понедельник, 21 января, примерно в девять утра. Согласно предварительной версии, загорелось судно «Орион». Пожар устранен.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия и зафиксировали территорию возгорания — 20 квадратных метров. Пожарные установили ранг №1БИС, что означает необходимость привлечения дополнительных машин. В таких случаях всего требуется четыре расчета, которые могут ликвидировать возгорание.

Удалось избежать дальнейшего распространения очага возгорания. Информации о пострадавших нет.

На заводе проводится проверка. Поставлена задача — выявить причину возгорания и оценить ущерб для судна и всего предприятия, уточнить все обстоятельства данного дела.

Стоит отметить, что официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

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