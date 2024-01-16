Полиция вышла на человека, который угрожал поджечь склад Wildberries в Шушарах

Правоохранители смогли установить личность человека, который может быть причастен к крупному пожару на складе известного маркетплейса, сообщает RT .

Полиция подтвердила каналу, что в настоящее время установила личность возможного преступника. Полагают, что он может быть виновником масштабного пожара склада WB в петербургских Шушарах.

Однако источник уточнил, что пока рассматриваются разные варианты происшествия, и пожог среди них не единственная версия.

Человека, угрожавшего поджогом складу, нашли благодаря рабочему чату компании. Он говорил, что сожжет место. Второй поддержал его и заявил, что уже это сделал.

Напомним, пожар на складе крупного российского онлайн-магазина разросся до 70 тысяч квадратных метров. Всех сотрудников удалось эвакуировать, но многие оставили телефоны в здании и долго не выходили на связь. Пострадавшей числится лишь женщина с отравлением угарным газом. При этом на днях региональный Госстройнадзор после проверки выявил, что у здания отсутствовало разрешение на эксплуатацию. Всем работникам предприятия обещали выплатить компенсацию.

Ранее стала известна сумма, которая потребовалась для строительства склада в Шушарах.