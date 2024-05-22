NewsTracker: глава округа на Ставрополье Теньков перевел мошенникам 20 млн рублей

52-летний Александр Теньков возглавляет администрацию Благодарненского округа с 2018 года. Периодически, как отмечает NewsTracker, он становился в центре внимания общественности. Неоднократно выписывал себе премии, трудоустроил супругу в администрацию, на что не имел права. Чиновник не дал редакции комментариев относительно ситуации с мошенниками. Сотрудники правоохранительных органов также не разглашают все подробности дела.

Сообщается, что деньги мошенникам глава округа переводил через банкомат ежедневно в период с 12 по 26 марта. Приезжал к одному и тому же банкомату. Всего совершил 40 операций. Известно, что для того, чтобы перевести деньги, он оформлял кредиты. Всего Теньков отправил неизвестному человеку 20 миллионов рублей.

В полицию глава ставропольского округа обратился в конце марта. Это подтверждают в ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Было заведено уголовное дело. Чиновник просит найти афериста и взыскать с него не только переведенные деньги, но и проценты, которые Теньков потратил при оформлении кредитов.

Ранее мы сообщали, что жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества, связанной c перерасчетом пенсии.