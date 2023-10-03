NewsTracker: Онлайн-курсы для взрослых приносят высокую прибыль обучающим компаниям

В последнее время популярным становится онлайн-обучение взрослых людей. Преимуществ много: возможность обучения в дистанционном формате, развитие в разных направлениях. Есть и недостатки: мошенники понимают спрос, поэтому предлагают некачественные услуги.

Только в Ставропольском крае существует около 100 различных онлайн-школ, в которых можно получить новую профессию в любом возрасте или же пройти курсы профессиональной переподготовки. Ассортимент курсов широкий: рабочие специальности, руководящие должности, парикмахеры или мастера маникюра.

Издание проанализировало выручку онлайн-учреждений за 2022 год. В тройку лидеров вошли:

«ЧОУ ДПО «Корпоративный институт энергетики», выручка в 2022 году — 67,8 млн; Учебно-курсовой комбинат «Знание» — 25,1 млн; ООО «Фито-санитарный центр на КМВ» — 12,3 млн», - пишет NewsTracker

За текущий год выручка компаний сократилась, но незначительно. Особенный пик был зафиксирован в 2021 году.

Программа «Бизнес-вектор» на РБК была направлена на анализ развития рынка делового образования в разных регионах РФ. На территории страны расположено более 6 тысяч компаний, которые обучают людей. Обучают в зависимости от потребностей учащегося – могут научить, как развиваться в бизнесе опытным предпринимателям или научить азам в принципе развития своего дела.