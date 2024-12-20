NewsTracker: первое место в рейтинге самых высоких новогодних елей занял Красноярск

Самая высокая новогодняя ель установлена в Красноярске, сообщил newstracker.ru. Ее высота достигает 55 метров, что соизмеримо с размером 18-этажного дома.

NewsTracker сравнил елки по российским городам и составил топ самых высоких и самых маленьких, представленный в виде карты. В ТОП-5, кроме Красноярска, вошли следующие города: Казань (35 метров), Белгород (32 метра), Калининград (30,5 метра). Пятую позицию рейтинга заняли Москва, Пермь, Екатеринбург, где установят или уже установили ель высотой 30 метров.

Согласно анализу редакции, новогодняя ель высотою 25 метров радует жителей Ставрополя, Уфы и Оренбурга. В Санкт-Петербурге и Симферополе высота украшенной ели достигла 23 метров, а в Нижнем Новгороде — 22 метров. Самые низенькие ели установлены в Волгограде, Тагиле и Петрозаводске (18 метров), а также в Омске (15 метров).

NewsTracker отметил, что живые ели появятся в Санкт-Петербурге и Москве. В остальных городах, которые вошли в рейтинг издания, местные администрации остановили свой выбор на искусственных.

Ранее сообщалось, что москвичам предлагают купить уже наряженную новогоднюю елку за 250 тыс. руб.