Издание « NewsTracker » рассказывает, как сэкономить на поездке на такси после того, как 1 сентября начали действовать новые правила.

Эксперты рекомендуют при вызове такси обращать внимание на выбранную точку, куда должна приехать машина. Можно сначала отметить локацию на одной стороне улицы, а затем – на другой. Иногда пассажиру стоит просто перейти дорогу, чтобы немного сэкономить.

Можно удалить пункт назначения и снова ввести этот же адрес. Иногда приложения такси немного зависают, поэтому простое действие может привести к тому, что во второй раз цена будет более приемлемой.

Службы такси чаще всего начисляют баллы за каждую поездку. Рекомендовано не забывать о бонусах и активно пользоваться кешбэком. Не стоит игнорировать неадекватное поведение водителя. Если действительно он нарушал правила этикета, то стоит обратиться к диспетчеру. Обычно пассажиру предлагают в качестве компенсации промокоды на бесплатные поездки или солидные скидки.

Если человек располагает временем, то можно согласиться подождать такси. Обычно оператор снижает стоимость, если пассажир вызвал машину заранее.

«Всегда можно воспользоваться общественным транспортом, который хорошо развит в городах. Если есть собственный автомобиль, то можно ездить на нем, но стоит заранее учитывать наличие платных парковок», - пишет NewsTracker

Эксперты рекомендуют не забывать об альтернативных видах транспорта, в частности, самокатах и велосипедах.