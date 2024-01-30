NewsTracker: тендеры на Ставрополье чаще всего выигрывают компании из Москвы

NewsTracker подвел итоги года госзакупок. Самые прибыльные контракты представители Ставропольского края заключали преимущественно с компаниями, которые работают в Москве.

Самыми высокооплачиваемыми контрактами стали следующие: реставрация ансамбля Курзала Владикавказской железной дороги в Кисловодске и содержание федеральных трасс в регионах Северного Кавказа. Общая сумма первого договора — 2,82 млрд рублей. Контракт о содержании трасс заключен на сумму 2,47 млрд рублей. В обоих случаях тендер выигрывали московские компании — АО «Агентство развития перспективных технологий» и ООО «Дортех».

Примечательно, что с компанией АО «Агентство развития перспективных технологий» местная власть заключила одновременно четыре договора.

Анализ тендеров показал, что власти Ставропольского края не старались экономить. Компании устанавливали сумму, без торгов сразу выбирали подрядчика.

Ранее мы сообщали, что чиновники Оренбуржья намерены купить 433 километров туалетной бумаги за бюджетные деньги. В прошлый раз им понадобилось значительно меньше бумажных изделий.