Американское издание « Newsweek » опубликовало статью, в которой рассказано об итогах собственного расследования относительно влияния ЦРУ на ход спецоперации.

Анонимный собеседник издания, который является сотрудником ЦРУ, рассказал о своих заключениях относительно террористической атаки на Крымском мосту. В то время создавалось впечатление, что президенту Украины не подчиняется весь состав военных сил. Он совершенно не владеет ситуацией, которая происходит внутри его государстве.

Собеседник выдвинул и другую гипотезу поведения президента Украины. Владимир Зеленский лишь создавал видимость, что ничего не понимает. Не реагировать и не привлекать к ответственности организаторов теракта в тот момент было выгодно.