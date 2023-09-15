«Похоже, что новая мантра звучит так: мы недостаточно стараемся в Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв на своих лицах», - профессор политологии Маркс Абрамс озвучил новую мантру США

Политику США по отношению к Украине эксперт называет опасной. К такому выводу политолог пришел после того, как СМИ начали критиковать действия Илона Маска, который отказался предоставлять Украине определенные данные для нанесения удара по объектам РФ. Бизнесмен делал это по нескольким причинам. Во-первых, не имел права. Во-вторых, опасался эскалации конфликта. Такое давление свидетельствует о серьезном намерении США продолжать борьбу.

Президент США Джо Байден делает шаги, которые все больше приближают мир к ядерной войне. Теперь Белый дом разрешает передавать оружие, которое в начала СВО было под запретом из-за опасений эскалации конфликта.

«Чем дольше продолжается война, тем больше администрация Байдена и ее союзники по НАТО отбрасывают осторожность на ветер. Байден продолжает соглашаться на поставку оружия, которое ранее было исключено как чрезмерно эскалационное, от систем ПВО Patriot до танков Abrams, от кассетных боеприпасов до F-16. Последнее изменение связано с ожидаемой передачей армейским войскам тактических ракетных комплексов, которые могут летать на расстояние до 190 миль, позволяя украинским силам наносить удары далеко за пределы оборонительных позиций России в Крыму и вглубь российской суверенной территории», - отмечает эксперт Маркс Абрамс

Эксперт отмечает, что даже сторонники режима США начинают говорить, что действия Байдена приведут к Третьей мировой войне. Нейтральные американские каналы и те поднимают этот вопрос.