Незаконная застройка во Владивостоке: журналистский спецпроект привел к судебным тяжбам

В Приморье компания «Судеко» решила построить многоэтажное здание на территории завода «Металлист», который уже не функционирует. Местные жители препятствовали этому процессу, к которому также активно подключились журналисты и местная администрация. 20 июля в Хабаровском апелляционном суде начнется судебное разбирательство, сообщает zr.media .

Территория, на которой компания «Судеко» собиралась возвести многоэтажное здание, является историческим центром Владивостока. Именно поэтому жители негативно восприняли подобную инициативу. Люди опасались, что коммуникации не выдержат нагрузки из-за строительных работ. К тому же есть проблемы и с дорожным покрытием, а также разветвлением транспорта.

Управление градостроительства администрации Владивостока отказало компании выдавать разрешение на строительство. В 2022 году суд признал решение ведомства незаконным. После этого местная администрация снова подала иск с новыми доказательствами того, что строить объект в этом районе нежелательно.

Жители переживают, что суд не сможет принять законное решение, которое будет справедливым. Компания «Судеко» принадлежит влиятельному китайскому бизнесмену, у которого много связей в городе и не только.