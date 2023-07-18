Незаконная застройка во Владивостоке: журналистский спецпроект привел к судебным тяжбам
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В Приморье компания «Судеко» решила построить многоэтажное здание на территории завода «Металлист», который уже не функционирует. Местные жители препятствовали этому процессу, к которому также активно подключились журналисты и местная администрация. 20 июля в Хабаровском апелляционном суде начнется судебное разбирательство, сообщает zr.media.
Территория, на которой компания «Судеко» собиралась возвести многоэтажное здание, является историческим центром Владивостока. Именно поэтому жители негативно восприняли подобную инициативу. Люди опасались, что коммуникации не выдержат нагрузки из-за строительных работ. К тому же есть проблемы и с дорожным покрытием, а также разветвлением транспорта.
Управление градостроительства администрации Владивостока отказало компании выдавать разрешение на строительство. В 2022 году суд признал решение ведомства незаконным. После этого местная администрация снова подала иск с новыми доказательствами того, что строить объект в этом районе нежелательно.
Жители переживают, что суд не сможет принять законное решение, которое будет справедливым. Компания «Судеко» принадлежит влиятельному китайскому бизнесмену, у которого много связей в городе и не только.