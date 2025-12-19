Сексолог Тинен предупредила, чем опасен секс с бывшим партнером

Сексолог Эрика Тинен считает, что секс с бывшим партнером не всегда полезен. Об этом она рассказала в интервью изданию Metropoles, предупреждая о чреватости возобновления интимных связей после расставания.

Тинен утверждает, что такой секс опасен, если к бывшему партнёру всё ещё есть чувства. Человек может пойти на интимную близость в надежде восстановить отношения.

Однако при таком развитии событий существует значительный риск испытать боль и разочарование, отметила эксперт.

Интимная близость с бывшим партнером может быть приятной, если это происходит спонтанно, как результат неожиданной встречи, которая пробуждает старые чувства. Однако если человек намеренно ищет бывшего партнера, чтобы справиться с тоской, такой опыт впоследствии может вызвать сожаление или смущение, заключила Тинен.

