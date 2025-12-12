Жители Балашихи добились справедливости: пожилого водителя лишили прав за ДТП с ребенком

Неравнодушные жители Балашихи помогли привлечь к ответственности водителя, который сбил ребенка и покинул место происшествия, сообщил REGIONS.

По информации издания, неравнодушные горожане предоставили правоохранителям записи с видеорегистраторов и дали свидетельские показания в полиции. Информацией располагает местный телеграм-канал, который ссылается на источник в Московском областном суде.

ДТП произошло в микрорайоне Железнодорожный возле дома № 9 на улице Колхозной. Водитель скрылся, оставив мальчика одного. Ребенок получил различные травмы. Водителя объявили в розыск. Свидетельские показания помогли собрать большую доказательную базу, которую передали в суд.

В декабре суд принял решение лишить пожилого водителя права управления транспортным средством. Судебный процесс проходил сложно: подозреваемый не признавал вины, вступал в конфликт с каждым, кто свидетельствовал против него.

«Водитель кричал, что это не он, что его там не было, и конфликтовал со всеми, кто свидетельствовал против него. Но его опознали по камерам и очно независимые свидетели», — рассказали REGIONS участники слушания.

Родственники ребенка поблагодарили каждого, кто помог. Горожане нашли время, чтобы дать показания и поделились записями с видеорегистраторов.

