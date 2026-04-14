В Подмосковье за неделю провели 77 земельно-имущественных аукционов

В Подмосковье за период с 6 по 10 апреля провели 77 земельно-имущественных аукционов. Об этом рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области.

В общей сложности в торгах приняли участие 288 претендентов. Среднее количество участников составило 5,7 человека на лот.

В число наиболее востребованных лотом вошел объект в Красногорске, за который боролись 35 человек. Это земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте новой программы выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья.