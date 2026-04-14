Город встанет намертво: московские синоптики и ЦОДД предупредили о страшных заторах в дождь

Столичный Департамент транспорта обратился к жителям с просьбой временно сменить автомобили на метро и автобусы. Причиной стали затяжные дожди и резкое осложнение дорожной обстановки в вечерние часы пик. Об этом пишет РБК.

Прогноз загруженности дорог и текущая ситуация

Согласно актуальным сведениям Центра организации дорожного движения, в Москве наблюдается постепенное нарастание транспортных заторов. Если в дневные часы загруженность оценивалась в 4 балла, то к вечеру специалисты прогнозируют усиление пробок до 7 баллов. Неблагоприятные климатические условия в виде осадков уже привели к затруднениям на ключевых магистралях. Наиболее интенсивный поток машин зафиксирован на Третьем транспортном кольце в северной части города, на шоссе Энтузиастов при движении в сторону области, а также на юго-восточном участке МКАД.

Рекомендации по безопасности в дождливую погоду

В связи с тем, что умеренно прохладный и влажный циклон задержится в регионе до конца текущей недели, ведомство напоминает о правилах осторожного вождения. В условиях плохой видимости и скользкого дорожного покрытия водителям советуют полностью исключить использование смартфонов за рулем. Кроме того, автомобилистам необходимо воздержаться от опасного маневрирования и заблаговременно сбрасывать скорость при приближении к зебрам, чтобы избежать наезда на пешеходов.