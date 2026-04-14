Грех или норма: глава крематория ответил можно ли сжигать тела верующих в России

Рост популярности кремации в России затронул и православное сообщество. Руководитель крематория разъяснил, как религиозные каноны сочетаются с современными ритуальными услугами и почему церковь допускает проведение обрядов в залах для прощания. Об этом пишет РИА Новости.

Религиозные обряды в стенах крематория

В современной России кремация становится востребованным способом погребения среди представителей различных конфессий. Директор крематория в Нижнем Новгороде Владимир Ворошуха сообщил, что православные обряды регулярно совершаются непосредственно на территории учреждения. По его словам, из 7–8 ежедневных процессий примерно в шести случаях приглашается священнослужитель для проведения чина отпевания. Специалист подчеркнул, что Русская православная церковь официально разрешает кремировать усопших, позволяя проводить не только прощание, но и полноценные панихиды.

Практические причины выбора процедуры

Помимо духовных аспектов, на решение родственников часто влияют бытовые обстоятельства. Ворошуха отметил, что кремирование удобно в зимний период, так как позволяет отложить захоронение праха в землю до наступления весны. При этом позиция Московского Патриархата остается взвешенной: хотя традиционным и предпочтительным считается предание тела земле как храма Духа Святого, процедура сожжения не является препятствием для церковного поминовения.

Мировые тенденции в ритуальной сфере

Развитие технологий меняет похоронную индустрию не только в России, но и за рубежом. Так, с 2 марта 2026 года в Великобритании официально легализовали гидролизную кремацию. Этот метод стал первым принципиально новым способом прощания с покойными в стране за последние 120 лет. Несмотря на появление инноваций, в российском обществе ключевым остается сохранение уважительного отношения к памяти умерших, вне зависимости от выбранного технического способа погребения.