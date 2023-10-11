«НИ» напоминают о резонансных преступлениях, совершенных экс-военными ЧВК «Вагнер»

Экс-заключенные, которые были помилованы и вступили в ряды ЧВК «Вагнер», не раз становились участниками новых преступлений после того, как возвращались из зоны спецоперации, сообщает newizv.ru . Издание подготовило подборку наиболее резонансных происшествий.

Недавний случай произошел в городе Камышин Волгоградской области. Экс-военный пригласил в гости двух девушек 16-лет. Он совершил противоправные действия насильственного сексуального характера. Одна девушка смогли убежать из квартиры. Она обратилась за помощью к прохожим, которые и вызвали полицию.

Биография Евгения, другого экс-военного, постоянно связана с заключением в колонии. С 18 лет мужчина выходил из колонии, но вскоре снова туда попадал из-за разных преступлений: употреблял спиртные напитки, нюхал клей, совершал разбои и кражи, угрожал женщинам ножом, чтобы добиться удовлетворения потребностей сексуального плана. В последний раз вышел из колонии, чтобы отправиться в зону СВО. Вскоре снова попал на скамью подсудимых.

Подобных историй масса. «Вагнеровец» Василий убил в кафе случайного посетителя. Демьян убил аниматоров во время ограбления. Иван зарезал пенсионерку.

Игорь убил шестерых человек. Сначала «вагнеровец» вместе с подельниками убили четырех человек, с которыми распивали спиртные напитки. Потом убили отца с сыном из соседнего дома. Оба дома подожгли.

Врач-психиатр Центра «Эмпатия» Денис Рассоха рассказал, что экс-заключенные из зоны СВО являются самой опасной категорией людей. Они были в сложных условиях, после которых сложно восстановиться в реалиях обычной жизни.