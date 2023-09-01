«НИ»: Правительство нашло новый способ контролировать мнение населения, особенно москвичей

Современные каналы в интернет-мессенджерах позволяют людям узнавать любую информацию о каждом россияне. Особенно в зоне риска – жители Москвы. Уже не раз в СМИ появлялась информация, что к городской системе видеонаблюдения легко подключиться за отдельную плату. Системы распознавания лиц позволяет найти любого человека, сообщает newizv.ru . Но есть и другие способы современной слежки.

Депутаты Государственной Думы используют мессенджеры преимущественно для пиара. Они публикуют новости и отчеты о проделанной работе. Такой канал не сильно отличается от аккаунтов обычных пользователей. Но в интернет-мессенджерах есть платные опции, которые позволяют узнать о каждом россияне намного больше, чем ему хотелось.

«На сайте Госзакупок «Новые Известия» нашли 76 конкурсов на услуги в Telegram, отыгранных различными госучреждениями с января 2018 года»

Так, недавно был скандал. Чиновники Ингушетии приобрели подписку на платный telegram-бот. Они вычисляли негативные комментарии местного населения в адрес администрации. Люди, которые были чем-то недовольны в работе местного правительства, получали рекомендации не интересоваться тем, что их не касается. К таким выводам пришли после того, как канал Baza разместил жалобу одного из жителей республики.