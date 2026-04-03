Ни творчества, ни отдыха: депутат Атласов считает, что 12-часовой труд разрушит баланс между работой и личной жизнью

Депутат напомнил, что советская система утвердила 8-часовой рабочий день вовсе не случайно. Тогда специалисты пришли к мнению, что этого времени достаточно, чтобы работник не только выполнил свои трудовые обязанности, но и успел полноценно отдохнуть, восстановить силы. Такой график оставляет человеку возможность для саморазвития, творчества, хобби, общения с семьей. Восьмичасовой день позволяет сохранять баланс между работой и личной жизнью.

При 12-часовом труде, который предлагает Дерипаска, ни о каком творчестве и речи быть не может, высказал мнение депутат. По его мнению, работник будет приходить домой только затем, чтобы поесть и лечь спать, а утром снова бежать на работу. Ни времени, ни сил на полноценный отдых, не говоря уже о творческом развитии, просто не останется. Физическое и эмоциональное выгорание станет неизбежным спутником такого режима.

«В конце концов, следует помнить, что труд сделал из обезьяны человека не для того, чтобы она потом превратилась в лошадь», — написал специально для KazanFirst в авторской колонке депутат Госсовета Татарстана Николай Атласов (КПРФ).

