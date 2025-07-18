«Никакие штрафы этому не помешают»: эксперт раскритиковал новый закон об экстремистских материалах

Военный эксперт, публицист и руководитель патриотического клуба «Рубеж» при ВГИИК Антон Щепетнов не поддержал новый закон о штрафах за просмотр экстремистских материалов, сообщили novostivolgograda.

Волгоградский эксперт высказал мнение, что закон необходимо более четко сформулировать. Например, в документе есть понятие — «преднамеренный поиск». Антон Щепетнов рассказал, что регулярно мониторит информацию об актуальной ситуации с экстремизмом. Получается, что он ведет преднамеренный поиск. Эксперт уверен, что люди начнут искать способы обхода нового закона.

«Все поставят ВПН. Это будет привычкой. А дальше — люди просто привыкают жить в нарушение закона. Это разрушает уважение к нему. А следом рушится идеологическая связь между обществом и государством», — рассказал Антон Щепетнов.

Щепетнов допустил, что в список экстремистских материалов могут попадать платформы, которые начисляют миллионные аудитории. Эксперт уверен, что ограничить к ним доступ для россиян — это поражение перед противником в информационном поле. Собеседник издания также поставил под сомнение объективность выбора источников, которые признают экстремистскими. По его мнению, важно понять, кто принимает подобные решения, что учитывают и какую занимают позицию.

Волгоградский эксперт призвал правительство к диалогу с населением. Он считает, что невозможно все запрещать гражданам. Они будут искать способы, как обходить запреты. Параллельно доверие к власти будет пропадать.

«Время и прогресс победить не мог никто. И никакие штрафы этому не помешают», — уверен эксперт.

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