«Никакого «Приветствую»: эксперт Овакимян рассказала о правилах деловой переписки

Преподаватель этикета и протокола, член Ассоциации Специалистов по Этикету Екатерина Овакимян поделилась рекомендациями, как правильно писать электронные письма, сообщил kursdela.biz .

Эксперт отметила, что правила составления электронного письма незначительно отличаются от обычного. Начать Екатерина Овакимян рекомендует с приветствия. Если письмо направлено одному адресату, лучше обратиться по имени.

«Если письмо придется отправить многим, то правильно будет подобрать более общее обращение. «Уважаемые коллеги», например. Но никакого «Приветствую» или «Доброго всем времени суток» в переписке быть не должно!» — рассказала Екатерина Овакимян.

Ведя деловую переписку с несколькими адресатами, сообщения конкретному человеку эксперт рекомендует отправлять ему лично. Особенно, если в письме есть критика или замечание. По мнению преподавателя по этикету, письмо должно быть небольшим. Екатерина Овакимян делится лайфхаком — написать письмо и отложить на время. Затем перечитать и отредактировать.

«Если файлы прикрепили, тему письма коротко обозначили, то следует помнить, что тело письма не может быть пустым. Фраза «Иван Иванович, высылаю необходимую информацию» весьма правильна. Главное, чтобы текст письма был», — отметила эксперт.

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