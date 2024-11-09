Специалист по этикету Коломацкая назвала публичное поздравление Трампа жестом открытости Путина

По словам специалиста по этикету Надежды Коломацкой, публичное поздравление Дональда Трампа с победой на выборах в Штатах может являться жестом открытости со стороны российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Life.ru.

Она отметила, что коммуникация на подобном уровне всегда регламентируется нормами и правилами протокола. Владимир Путин провел такой жест открытости, готовности к налаживанию личного взаимодействия, личного контакта и к налаживанию каких-либо взаимоотношений.

По мнению эксперта, этот жест главы государства точно не останется незамеченным ни в одной из стран, поскольку фокус внимания в западных государствах сегодня направлен на действия президента РФ.

Ранее сообщалось, что Трамп допустил возможность переговоров с Путиным.