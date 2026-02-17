Подмосковье вошло в топ-3 регионов по зимнему учету воробьев

Подмосковье вошло в топ-3 регионов по итогам всероссийской акции «Воробьи на кустах». В ее рамках орнитологам и бердвотчерам было предложено провести зимний учет этих пернатых, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В результате представители Подмосковья заняли третье место. Всего в области насчитали около 13 тыс. домовых и полевых воробьев.

В акции приняли участие жители 85 регионов России. В целом в стране насчитали порядка 261 тыс. воробьев.

Ранее в министерстве сообщили, что в области за первую неделю акции «Покорми птиц» развесили более 1,5 тыс. кормушек.