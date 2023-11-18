Никол Пашинян: Несмотря на заключенный мир, Азербайджан готовится к новой войне с Арменией

Армянский премьер-министр Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване рассказал, на какой стадии развития находятся армянско-азербайджанские отношения, сообщает ТАСС .

С одной стороны, Армения и Азербайджан смогли найти компромисс и согласовать мирный план. Это стало возможным после длительных переговоров, в которых принимали участие политические лидеры двух стран. Спикер отметил, что лично встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Большой вклад в урегулирование конфликта внес глава Европейского совета Шарль Мишель.

С другой стороны, Армении и Азербайджану сложно доверять друг другу.

«Самая главная плохая новость заключается в том, что мы до сих пор говорим на разных дипломатических языках и очень часто не понимаем друг друга.» - отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении понимает, почему так происходит. Вооруженный конфликт длился долгое время. Гибли мирные жители и военные, многие были взяты в плен. После столь длительного противостояния сложно доверять друг другу. Каждая сторона не видит в другой партнера.

«Более того, то, что я говорю, в большей или меньшей степени относится и к Армении, и к Азербайджану» - признал премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр республики также поделился опасениями, что Азербайджан готовится к новой войне с Арменией. В таких условиях крайне сложно находить мирное урегулирование текущих проблем, сообщает ТАСС.

«Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном. Этому учат в школах и университетах. Нам кажется, что ведется подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении, это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки» - рассказал Никол Пашинян

Ранее стало известно, что Армения приостановила передачу учебников на русском языке в школьные учреждения из-за необходимости проведения экспертиз.