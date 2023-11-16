Армения перестала передавать учебники на русском языке в школы республики

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении приостановило передачу учебников на русском языке в школы республики из-за «необходимости проведения экспертизы».

Об этом сенатор написал в своих соцсетях. По его словам, учебники были доставлены в Армению 11 ноября. В этот день книги начали раздавать армянским школам.

«Особенно странным выглядит тот факт, что армянские коллеги сами направляли нам конкретный перечень необходимых учебников», – написал Воробьев.

Депутат заявил, что Россия специально выделила дополнительные средства из бюджета на приобретение и безвозмездную передачу более 50 тысяч учебников школам Армении. По словам Воробьева, такое решение было принято после того, как армянские депутаты попросили о помощи на заседаниях двусторонней межпарламентской комиссии и при непосредственной поддержке руководства Совета Федерации.

Воробьев заявил, что от таких действий армянской стороны в первую очередь страдают дети. Сенатор также добавил, что делегация РФ в Бишкеке уже подняла этот вопрос перед вице-спикером парламента Армении. Он понадеялся, что скоро этот вопрос будет решен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об отсутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящем заседании ОДКБ, которое пройдет в Минске. О том, что армянский премьер не примет участие в мероприятии, сам Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

В последнее время Пашинян «отдалился» от вопросов, связанных с Россией после обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении в мае заявил, что Ереван готов признать Карабах территорией азербайджанского государства.

Ранее армянский премьер сообщил, что план мирного договора с Баку завершен на 70% при условии, если азербайджанская сторона согласится его заключать.