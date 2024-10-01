Николай Корчунов назначен Путиным послом России в Норвегии

Президент России Владимир Путин назначил Николая Корчунова послом РФ в Норвегии. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Документ подписан 1 октября. Николай Корчунов сменит дипломата Теймураза Рамишвили, который занимал данный пост с ноября 2016 года.

«Назначить Корчунова Николая Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Норвегия», — указано в указе.

Николай Корчунов владеет тремя различными иностранными языками. Опыт работы дипломатом большой. Длительное время выступал должностным лицом Арктического совета от РФ. В разные годы работал над улучшениями отношений между Россией и Арктикой, Великобританией, Португалией. С 2004 по 2009 годы был членом делегации Женевских дискуссий, созданной правительством. Ее представители работали над стабилизацией ситуации в Закавказье. Женат. Супруги воспитывают троих детей.

Ранее сообщалось, что президент России удостоил ордена Александра Невского Полада Бюльбюль оглы.