Президент России удостоил ордена Александра Невского Полада Бюльбюль оглы

Из документа следует, что столь высокой награды бывшего посла удостоили за заслуги в укреплении взаимодействия двух государств. До этого по решению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Полад Бюльбюль оглы был отозван с должности, которую он занимал более 18 лет.

Ранее сообщалось о том, что Армения и Азербайджан продолжают работать над мирной договоренностью. Однако, по мнению экспертов, окончательный консенсус вряд ли получится достичь до завершения текущего года, так как полностью разногласия между странами еще не улажены.