«НИ»:Педагогу из Москвы нужно потратить месячную зарплату, чтобы одеть ребенка в ЦУМе

Издание «Новые Известия» проводило исследование, в каком регионе учителя получают больше всего. Недавно вышла новая детская коллекция, которую можно приобрести в ЦУМе. Авторы проанализировали, сколько педагог должен потратить, чтобы позволить себе одеть ребенка в ЦУМе. Уровень жизни учителей из провинций значительно ниже педагогов из крупных городов.

Учителя из Москвы и Ямалы могут потратить месячную зарплату (107 и 120 тысяч рублей соответственно), чтобы подобрать стильный образ для своего ребенка в ЦУМе. Педагогам из других городов повезло меньше, сообщает newizv.ru. Им придется работать целый месяц, чтобы купить одни штаны или блузку.

Чтобы собрать комплект для школы для мальчика, родителям придется потратить 183 435 рублей. В образ войдут такие вещи: рубашка, брюки, туфли, жилет, пальто и платок для декора. Родители девочек отдадут 147 600 рублей за такой комплект: пиджак, юбка, водолазка, блузка, портфель, балетки.

Учителя из провинции, заработная плата которых около 35 тысяч рублей, не могут и мечтать, чтобы одеть ребенка в ЦУМе. Им приходится брать дополнительную нагрузку в школах или заниматься репетиторством, чтобы позволять себе более комфортные условия жизни.