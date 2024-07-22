В Нижнем Новгороде пассажир поругался с водителем из-за пропуска своей остановки

В Нижнем Новгороде между пассажиром автобуса и водителем возник конфликт, сообщает NewsNN .

Мужчина рассказал, что водитель маршрутки № 34 проехал нужную ему остановку. Пассажир заранее попросил остановить ему. Водитель просьбу не выполнил. Тогда нижегородец включил запись видео, подошел к водителю и начал уточнять, почему он не отреагировал на требование. Водитель ответил, что не услышал пассажира.

Возмущенный нижегородец сделал замечание, ведь автобус должен останавливаться абсолютно на каждой остановке общественного транспорта. Водитель назвал данное предположение ошибочным.

«А тебя ждет сюрприз от меня, я тебе говорю», — предупредил пассажир водителя.

Нижегородец прислал запись в редакцию NewsNN с просьбой опубликовать материал. Мужчина возмущен, почему стоимость проезда периодически дорожает. Сейчас горожане платят 45 рублей за поездку. Качество сервиса остается на низком уровне: водители хамят и не реагируют на просьбы. Также пассажир обратил внимание на непристегнутый ремень водителя.

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