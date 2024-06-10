В Волгограде онанист привлекал внимание водителя троллейбуса

В Волгограде в троллейбусе мужчина, имеющий склонность к самоудовлетворению в общественных местах, настойчиво привлекал внимание водителя, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» .

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Очевидец снял происходящее на видео. Немолодой мужчина подошел к кабине водителя и совершал движения, которые позволяют судить о его намерении сексуально самоудовлетворяться. Водитель сделал замечание. Странный пассажир еще ближе подошел к кабине и прижался телом к стеклу. Люди рассказали, что в последнее время такое происходит очень часто в различных общественных местах города.

Мнение горожан относительно происшедшего разделились. Одни считают, что другие пассажиры были обязаны самостоятельно решить проблему.

«У нас только снимать могут и пищать…а выкинуть его за шкирку вообще не вариант?» — написал горожанин.

Некоторые считают, что проблемой должны заниматься сотрудники правоохранительных органов. Однако поступали и более радикальные способы решения проблемы — применение физической силы.

Стоит отметить, что ранее этот же мужчина стал звездой очередного ролика подобной тематики. Он неоднократно занимался самоудовлетворением в автобусе № 10а, троллейбусе 8а и маршрутке № 3с. Мужчину с седыми волосами и бородой запомнили хорошо. Одежду также он не менял. Предположительно, он бездомный.

Ранее психолог Артур Вафин рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как частая мастурбация негативно отражается на успехах любого человека в работе, хобби, учебе, а также на повседневной жизни.