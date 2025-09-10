Нижегородец посчитал, какую квартиру смог бы купить за годы аренды жилья

Житель Нижнего Новгорода Иван посчитал, сколько денег потратил на аренду недвижимости за последние семь лет. Горожанин проанализировал, смог бы купить за эти деньги собственную квартиру, сообщил newsnn.ru.

Иван рассказал, что решил жить отдельно от родителей в 2018 году. За семь лет он сменил три съемных квартиры. Мужчина отметил, что всегда выбирал наиболее приемлемые варианты. Он выдвигал доступные требования: простой ремонт и недорогая мебель. Сейчас он арендует квартиру, в которую въехал три года назад. Изначально ее стоимость достигала 15 тыс. руб.

«На следующий год хозяйка подняла ценник до 20 тыс. руб. А сейчас, на третий год проживания, мне приходится платить уже 27 тыс. руб. Получается, за три года стоимость аренды одной и той же простой однушки выросла почти в два раза», — поделился Иван.

Иван посчитал, что за семь лет аренды недвижимости потратил 1,4 млн руб. Мужчина пришел к мнению, что если бы продолжил жить совместно с родителями, к этому времени мог бы отложить эти деньги. Данной суммы не хватило бы для покупки квартиры, однако было бы достаточно для первоначального взноса по ипотеке. Нижегородец мог бы выбрать комфортабельную однокомнатную квартиру в хорошем районе.

«С первоначальным взносом в 1,4 млн руб. ежемесячный платеж по ипотеке был бы примерно 12 тыс. руб. — значительно меньше, чем я сейчас плачу за аренду», — высказал мнение нижегородец.

Собеседник NewsNN добавил, что, продолжая жить с родителями, за 1,4 млн руб. мог бы приобрести автомобиль.

