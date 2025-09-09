Россиянам пояснили, почему Жилищный кодекс РФ больше не работает

В российском жилищном секторе может произойти серьезное ужесточение ответственности за фальсификацию итогов общих собраний собственников. Законодатели рассматривают возможность введения уголовного наказания, включая реальные тюремные сроки, за подделку протоколов, что призвано защитить права владельцев недвижимости. Как пояснила в эфире Общественной Службы Новостей исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина, формально наказание за подобные нарушения уже существует.

По ее словам, с 2015 года протоколы собраний приравнены к официальным документам, и их подделка теоретически карается лишением свободы на срок до двух лет. Однако на практике эта норма почти не работает — собрать достаточную доказательную базу для возбуждения уголовных дел крайне сложно, и виновные практически не привлекаются к ответственности.

Эксперт критически оценила текущее состояние жилищного законодательства, отметив, что Жилищный кодекс во многих аспектах не соответствует реальным потребностям управления многоквартирными домами. По ее словам, разработчики этих норм были далеки от практических проблем, с которыми сталкиваются собственники и управляющие компании.

По ее мнению, в случае принятия поправок последствия могут быть значительными: управляющие компании и недобросовестные председатели советов домов будут вынуждены строже соблюдать процедурные нормы, что повысит прозрачность управления общим имуществом. Однако успех этой меры будет напрямую зависеть от создания эффективного механизма доказывания нарушений, который в настоящее время отсутствует.

Эксперт резюмировала, что, хотя инициатива ужесточения наказания за подделку протоколов выглядит логичным шагом для наведения порядка в сфере ЖКХ, ее практическая реализация потребует глубокого пересмотра всего механизма проведения собраний и доказательства их результатов. Без системных изменений в Жилищном кодексе и подходах к контролю даже самые суровые санкции могут остаться лишь на бумаге, не решив фундаментальных проблем отрасли.

Ранее россиян предупредили о штрафах за «захват» парковочного места у дома.