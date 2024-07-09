Нижегородка час просидела возле тела трехлетнего малыша, выпавшего из окна

Мать трехлетнего ребенка, погибшего в Нижнем Новгороде, час просидела возле его тела в неподвижном состоянии. Ее насильно увели с места трагедии, сообщает NewsNN .

Трагедия произошла в Сормовском районе в понедельник, 8 июля. Из окна многоквартирного дома выпал ребенок 2021 года, который погиб на месте происшествия из-за полученных травм. Тело малыша накрыли одеялом. Его мать села возле него и около часа провела в шоковом состоянии, закрыв лицо руками. Периодически к ней подходили девочки. Очевидцы считают, что это были дочери женщины.

Через час прибыли экстренные службы. Женщину не могли забрать с места происшествия. Ее уводили силой. Ей оказали помощь психологи. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Соседи рассказали, что в ЖК «Корабли» люди часто переезжают. Рассказать о семье, в которой произошла трагедия, соседи ничего не смогли. Однако люди уверены, что никаких громких скандалов или маргинального поведения в этой семье не было. Они вели тихий и спокойный образ жизни.

Ранее мы сообщали, что новокузнечанка, находясь в квартире, узнала о падении из окна своей полуторагодовалой дочери от соседей.