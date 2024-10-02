Нижегородка сообщила, что бывший муж надругался над 8-летней дочерью в бане

Источник в правоохранительных органах рассказал, что жительница Дивеева написала заявление на отца восьмилетней дочери в связи с подозрением акта сексуального насилия над несовершеннолетней, сообщил newsnn.ru.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации, изучая все детали инцидента. Заявление подала мать девочки. Она рассказала, что развелась с 48-летним супругом в августе 2024 года. Однако по ряду причин бывшие супруги продолжили проживать в одном доме.

На территории двора расположена баня, куда 48-летний нижегородец ходил с родной восьмилетней дочерью. Женщина подозревает, что мужчина склонял ребенка к оральной интимной близости. Следователи допрашивают мужчину.

Бывший супруг нижегородки нигде не работает. Ранее он неоднократно привлекался сотрудниками полиции за кражи, вымогательство и хулиганство. Проходил также по статье легкого причинения вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьница пыталась покончить с собой после изнасилования.