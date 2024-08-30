В Санкт-Петербурге школьница пыталась покончить с собой после изнасилования

Ученица петербургской гимназии пыталась свести счеты с жизнью после того, как ее изнасиловал взрослый парень. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на Mash на Мойке.

15-летняя пришла в гости к подруге, которая устроила в квартире так называемую «вписку». Среди гостей был парень, старше девушки на пять лет. Он начал оказывать знаки внимания и всячески склонять к интиму, а чуть позже отвел от посторонних глаз и изнасиловал.

Подросток получила психологическую травму. Через несколько недель она попыталась покончить с собой, но ее вовремя госпитализировали и вернули к нормальным физическим показателям.

После этого за дело взялись основательно. Нашли петербуржца, который, предположительно, изнасиловал школьницу. Сам молодой человек факт насилия опровергает. Подробности выясняют правоохранители, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что с мигранта сняли обвинение в изнасиловании глухонемой волгоградки