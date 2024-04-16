Тагильские бандиты в 90-ые годы ухаживали за вдовами друзей для сохранности информации

Достоверно известно, что члены одной группировки могли убить своего же соратника. В таком случае к его вдове сразу присылали мужчину из своего же круга. Он начинал ухаживать за любовницей или женой погибшего. Если ей и хотелось рассказать что-то запретное об убитом возлюбленном, информация не выходила за пределы ОПГ.

«Возлюбленная одного из деятелей после его пропажи пыталась найти правду. К ней потом пришли и сказали, мол, тебе все оставили, твою семью не трогают — все, работай, живи и забудь», — приводит пример собеседник TagilCity.ru.

Члены преступных организаций тесно общались с девушками легкого поведения. Им всегда оказывали помощь. Проститутки часто случайно подвергали себя опасности. Самым резонансным случаем стало убийство трех девушек и пятерых мужчин. Местные называли инцидент «Кровавой баней в Нижнем Тагиле». Иногда женщин принуждали заниматься проституцией насильно.

Банда Эдуарда Чудинова похищала девушек и женщин, чтобы принуждать их оказывать интимные услуги за деньги. Если кто-то отказывался, то их вывозили за город. Другим рассказывали, что уехали на пикник. На самом деле девушек насиловали, а потом убивали. Массовое захоронение девушек в возрасте от 13 до 25 лет было найдено в 2007 году. Место стали называть «кладбищем невест». По итогам расследования были осуждены восемь человек из преступной группировки.

Ранее мы сообщали, какие истории, связанные с сексуальными приключениями жителей Ростова в 90-ые годы, попадали на полосы местных газет того времени.