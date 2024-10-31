Нижегородские власти пояснили, почему участница СВО не получила выплаты

В пресс-службе областного правительства пояснили, почему участнице СВО из Нижегородской области не предоставили региональные выплаты, сообщил newsnn.ru.

Нижегородская предпринимательница обратилась в комментарии под постом губернатора региона с вопросом, почему она не получила выплаты. Женщина рассказала, что ушла в зону СВО добровольцем санинструктором. Она получила рюкзак, в котором были мужские вещи. А также аптечку, к комплектации которой у горожанки есть претензии. Марии С. предоставили контакты для уточнения всех вопросов, связанных с выплатами.

В дискуссии приняла участие местная градозащитница Анна Давыдова. Она написала, что Мария помогала военнослужащим России, будучи предпринимательницей. Женщина активно занималась гуманитарной миссией. Она хотела отправиться непосредственного в зону СВО и выполнила данное себе обещание.

В правительстве NewsNN пояснили, что единовременная выплата от региона полагается исключительно тем гражданам, которые вступили в ВС РФ. Мария С. служит в добровольческом формировании.

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