Нижегородский Роспотребнадзор проверил состояние детских лагерей: есть штрафы и протоколы

Некоторые требования Роспотребнадзора администрация детских летних лагерей выполняла согласно всем нормам. Так, все территории были обработаны средствами от клещей. За лето не было зафиксировано ни одного укуса опасного насекомого в оздоровительном учреждении Нижегородской области.

Также на территории региона не было найдено ни единого заведения, которое не было бы зарегистрировано и работало на незаконных основаниях.

Одновременно с этим сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали ряд других нарушений: не соблюдены санитарно-гигиенические требования к мытью детской посады. Ребятам не были предоставлены кожные антисептики. В помещениях не проводилась уборка так, ка этого требуется в подобных организациях. Некоторые здания нуждаются в ремонтных работах.

Таким образом, сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали 118 учреждений, часть из которых оштрафовали на общую сумму в один миллион рублей. Было составлено 179 административных протоколов.

На территории Нижегородской области расположено 1090 организаций, отдохнуть в которых удалось 104 тысяч ребят.