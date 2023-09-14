Нижегородский Роспотребнадзор проверил состояние детских лагерей: есть штрафы и протоколы
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Нижегородский Роспотребнадзор проверил состояние детских лагерей, которые расположены в регионе, сообщает newsnn.ru.
Некоторые требования Роспотребнадзора администрация детских летних лагерей выполняла согласно всем нормам. Так, все территории были обработаны средствами от клещей. За лето не было зафиксировано ни одного укуса опасного насекомого в оздоровительном учреждении Нижегородской области.
Также на территории региона не было найдено ни единого заведения, которое не было бы зарегистрировано и работало на незаконных основаниях.
Одновременно с этим сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали ряд других нарушений: не соблюдены санитарно-гигиенические требования к мытью детской посады. Ребятам не были предоставлены кожные антисептики. В помещениях не проводилась уборка так, ка этого требуется в подобных организациях. Некоторые здания нуждаются в ремонтных работах.
Таким образом, сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали 118 учреждений, часть из которых оштрафовали на общую сумму в один миллион рублей. Было составлено 179 административных протоколов.
На территории Нижегородской области расположено 1090 организаций, отдохнуть в которых удалось 104 тысяч ребят.