Нижегородцы не узнали SHAMANа

Популярность Ярослава Дронов (SHAMAN) высокая, однако многие жители Нижнего Новгорода не узнали его на фото, сообщает newsnn.ru .

NewsNN провел социальный эксперимент. Сначала редакция просмотрела кадры с концертов. Можно установить, что основная аудитория популярного певца — женщины в возрасте за 40 лет. Корреспондент вышел на улицы Нижнего Новгорода и показал преимущественно женской части населения в возрастной категории «40+» фото SHAMANа.

Некоторые респонденты не узнавали певца. Они говорят, что телевизор практически не смотрят. Нижегородки отмечали, что молодой человек на фото симпатичный и приятный. Единственный мужчина, к которому подошла корреспондент, предположил, что SHAMAN поет песни из жанра шансон.

Но многие респонденты все же узнавали певца. Они вспоминали, что в его репертуаре преимущественно песни о любви к России и к ее жителям. Люди признались, что симпатизируют талантливому исполнителю.

Ранее Ярослав Дронов рассказал, как певица Лолита, сама того не ведая, придумала патриотическому певцу псевдоним.