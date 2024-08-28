Жителям Подмосковья рассказали, как выгодно перемещаться на такси в День знаний

Спрос на такси в День знаний может серьезно превышать предложение, что повлияет на стоимость поездок. О том, как выгодно ездить на такси в этот день, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Согласно статистике Яндекс Go, в прошлом году поездок на такси в первый день сентября было на 10-20% больше, чем в последний день лета, активно заказывают такси с 6:30, больше всего заказов — в районе 8:00», — говорится в сообщении.

В связи с этим в этом году в День знаний, 2 сентября, жителям советуют вызывать такси на 10-15 минут позже или раньше этого времени. В ведомстве добавили, что к 9:00 спрос на такси обычно снижается. Жителям напомнили, что стоимость такси будет зависеть от разных факторов, включая число свободных машин в районе и количество желающих уехать на такси.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.