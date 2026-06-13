Нижний иконостас вернут в храм Петра и Павла в Москве: стало известно, когда начнутся работы

Работы по воссозданию нижнего иконостаса Церкви Петра и Павла, расположенной на Новой Басманной улице в столице, начнутся в текущем 2026 году. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил ТАСС.

«Восстановлены фасады в стиле московского барокко, натуральные каменные и доломитовые полы, лепной декор, чугунные лестницы и ограды. В планах на 2026-й — начало работ по воссозданию нижнего иконостаса», — написал он в «Максе».

Мэр Москвы также уточнил, что специалистам удалось отреставрировать произведения церковной масляной живописи. Эти полотна, по информации градоначальника, долгие годы были скрыты под несколькими слоями старых обоев.

Мэр столицы обратил внимание на исторический статус здания. Возведенная по воле Петра I в 1704–1723 годах под началом архитектора Ивана Зарудного, эта церковь сегодня внесена в перечень объектов культурного наследия на федеральном уровне.

Как подчеркнул Собянин, данный статус предъявляет повышенные требования к любой деятельности внутри и вокруг постройки. Все реставрационные манипуляции, пояснил он, должны строго соответствовать утвержденным стандартам и согласовываться с надзорными органами.

Как сообщил мэр, в 2021 году город приступил к комплексному восстановлению как фасадов церкви, так и ее внутренних интерьеров. Реставрация идет поэтапно, с соблюдением всех необходимых норм и с привлечением профессиональных историков и искусствоведов.

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