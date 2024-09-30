Нижний Новгород за два года превратился в центр гастрономического туризма

Ресторанная культура сделала Нижний Новгород еще более привлекательным для туристов, сообщил mkset.ru.

Развитие гастрономического туризма началось в 2022 году, когда правительство Нижегородской области подписало соглашение о партнерстве с национальной ресторанной премией WHERETOEAT. За это время была проделана большая работа. Так, на премии WHERETOEAT Russia–2024 регион получил престижную награду за вклад в гастрономическое развитие. На территории области функционируют кафе и рестораны, часто проходят гастрономические фестивали.

Гости региона отмечают высокий сервис обслуживания, дегустируют блюда различной кухни. Каждый год рестораны, бары и кафе соревнуются за звание лучшего заведения. В 2023 году в конкурсе участвовал ресторан современной русской кухни «Парк культуры», который открыл шеф-повар Константин Ивлев. В нынешнем году участие примут 40 заведений, расположенные в разных городах области.

«Ежегодно в регионе открываются рестораны и кафе, создаются оригинальные концепции, появляются новые имена в индустрии. Гастрономический облик Нижегородской области улучшается», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В Нижнем Новгороде есть площадь Рождественская, где расположено много заведений. Посетителям предлагают итальянскую, японскую, грузинскую и другие кухни. В выходные дни в летний период можно приобрести сеты, чтобы попробовать разные блюда.

Ранее сообщалось, что свыше 700 литров ухи приготовили на гастрономическом фестивале в Подмосковье.