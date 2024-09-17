Свыше 700 литров ухи приготовили на гастрономическом фестивале в Подмосковье

Свыше 700 литров ухи приготовили в Подмосковье в рамках гастрономического фестиваля «Аксаковская уха», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие, приуроченное ко дню рождения известного писателя Сергея Аксакова, прошло в усадьбе «Мураново» в Пушкино, его посетили более 1,5 тысячи человек.

Для гостей также была подготовлена обширная развлекательная программа — спектакли, экскурсии, старинные русские игры, ярмарки и мастер-классы.

Фестиваль состоялся при информационной поддержке областного Минкульта.

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