Свыше 700 литров ухи приготовили на гастрономическом фестивале в Подмосковье
Фото: [пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области]
Свыше 700 литров ухи приготовили в Подмосковье в рамках гастрономического фестиваля «Аксаковская уха», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие, приуроченное ко дню рождения известного писателя Сергея Аксакова, прошло в усадьбе «Мураново» в Пушкино, его посетили более 1,5 тысячи человек.
Для гостей также была подготовлена обширная развлекательная программа — спектакли, экскурсии, старинные русские игры, ярмарки и мастер-классы.
Фестиваль состоялся при информационной поддержке областного Минкульта.
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