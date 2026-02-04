Няня попала в ДТП по дороге к многодетной семье: председатель СНТ винит дорогу, которую не чистят от снега

Жители Прионежского района рассказали, что после решения суда ситуация с уборкой дороги, ведущей к домам россиян, не изменилась: ремонтные работы не проведены, а снег не убирают длительное время, сообщил karelinform.ru.

По данным издания, решением Прионежского районного суда от 13 февраля 2025 года на администрацию района возложена обязанность в 18-месячный срок включить автомобильную дорогу в перечень муниципальных дорог и организовать ее содержание. Председатель СНТ «Волна» Татьяна Черноярова высказала мнение, что после решения суда проблема решена не была.

«Сейчас ситуация особо не изменилась», — рассказывает председатель СНТ «Волна» Татьяна Черноярова.

Татьяна Черноярова рассказала, что для уборки дороги жителям необходимо оставлять заявку. В 2025 году снег убирали два раза. В 2026 году сотрудники коммунальных служб приезжали на объект один раз в момент, когда дорога была сильно завалена снегом.

По словам Чернояровой, после чистки дороги на ней образовалась «каша». Женщина уверена, что такая уборка может привести к аварийным ситуациям. По ее словам, на данном участке часто происходят ДТП.

«В декабре, когда был жуткий гололед на нашей дороге, к многодетной семье ехала няня и автомобиль вылетел в кювет. А совсем недавно в январе одна машина также вылетела с дороги», — рассказала Татьяна.

