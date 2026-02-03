Горнолыжные курорты Кавказа парализованы: полный запрет на катание из-за угрозы смертельных лавин

Все горнолыжные курорты Кабардино-Балкарии, включая легендарный «Эльбрус», полностью закрыты для туристов. Причина — экстренное введение запрета на посещение склонов из-за критической угрозы схода лавин. Об этом пишет «Кавказ.РФ»

Власти Кабардино-Балкарии приняли беспрецедентные меры, остановив работу всех канатных дорог и перекрыв доступ к трассам. Решение связано с экстремальным уровнем лавинной опасности, объявленным метеорологами. По данным МЧС, под угрозой находятся не только склоны для катания, но и автодороги. С утра 4 февраля будет полностью перекрыта ключевая трасса от Терскола в сторону Поляны Азау.

Специалисты института «Кавказ.РФ» подтвердили, что ограничения будут действовать до полной стабилизации обстановки. Параллельно спасатели начнут контролируемые противолавинные мероприятия — спуск накопившегося снега с северного склона горы Чегет и в районе курорта «Эльбрус». Нахождение на популярной экотропе «Азау — Чегет — Поляна нарзанов» также строго запрещено.

