В Пушкино Чебурашка помогает жителям разгребать сугробы после снегопада

После мощного снегопада, который принес циклон «Фрэнсис», на улицах подмосковного Пушкино появился неожиданный помощник по уборке. Вместе с местными жителями сугробы на одной из парковок разгребал Чебурашка, сообщил REGIONS.

Кадры, опубликованные в местном телеграм-канале, показывают, как персонаж в коричневой шубке активно орудует лопатой. Он очищает парковочные места и помогает высвобождать присыпанные снегом автомобили.

«Когда Чебурашка с тобой лопатой машет, и усталость будто меньше, и работа спорится», — говорят местные.

Инициатива с перевоплощением в сказочного персонажа оказалась по-настоящему заразительной. После того как видео распространилось, с лопатами на улицы Пушкино вышло еще больше горожан. Кто-то занимается уборкой вместе с детьми, другие расчищают подходы к подъездам.

По данным издания, устранением последствий непогоды коммунальные службы занимаются уже пятые сутки. Специальная техника функционирует практически в круглосуточном режиме.

Ранее синоптик Позднякова сообщила, что снегопад в Москве стихает перед метелью в середине недели.