Жизненный ритм создателей «Домисольки» — композитора Ольги Юдахиной и поэта-продюсера Ивана Жиганова — задает пульс самого театра. Уже двадцать лет их дом — подмосковная деревня Нефедьево близ Нахабино. По Волоколамскому шоссе дорога до родного театра занимает чуть больше часа, но в дни, требующие раннего выезда — например, когда нужно к восьми утра в Кремль, — они остаются в своей красногорской квартире. Так и выстраивается их расписание: ночь в тишине подмосковных лесов сменяется днем в творческой суете столицы.

Фото: [ архив коллектива «Домисолька» ]

За эти годы «Домисолька» совершила не просто творческий прорыв: она стала настоящей фабрикой по воспитанию нового поколения — талантливого, патриотичного и преданного искусству. Это уникальное явление, которое не просто учит петь и танцевать, а сплачивает, вдохновляет и зажигает сердца.

«За 35 лет театр дал сотни концертов, из которых 12 — сольных концертов в Государственном Кремлевском Дворце, что само по себе является рекордом и визитной карточкой коллектива, символом его признания на самом высоком уровне», — отметили в пресс-службе творческого коллектива.

Фото: [ архив коллектива «Домисолька» ]

Несмотря на громкие международные проекты, «Домисолька» никогда не забывает о своей малой родине — Подмосковье. Регулярные гастроли по городам области стали для театра не просто графиком выступлений, а миссией, наполненной особым смыслом. Коломна и Солнечногорск, Балашиха и Орехово-Зуево, Руза, Клин, Чехов и, конечно, Красногорск — вот лишь часть маршрута. А в День Победы коллектив неизменно выступает в Нефедьево, «у танка» — на том самом рубеже, где когда-то был остановлен враг.

«Особое, пронзительное и крайне важное место в деятельности «Домисольки» занимает работа по поддержке образовательных учреждений и детей на новых российских территориях», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красногорске чествовали легендарную гимназию №5.