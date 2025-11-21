Школа поколений: в Красногорске чествовали легендарную гимназию №5

Красногорская гимназия №5 отметила 55-летний юбилей масштабным праздником, собравшим в своих стенах несколько поколений учеников и педагогов. Торжественное мероприятие 21 ноября стало точкой притяжения для ветеранов образования, выпускников разных лет, представителей управления образования и депутатского корпуса.

На празднике присутствовали начальник управления образования Ольга Кравец, депутаты Алексей Клецкин и Евгений Добровольский, руководители других образовательных учреждений. Ольга Кравец передала поздравления от главы городского округа Дмитрия Волкова, подчеркнув, что школа — это особый дом, где учатся не только наукам, но и человеческим отношениям. Педагогический коллектив получил заслуженные награды: грамоты от администрации муниципалитета, окружного Совета депутатов и профсоюза образования, а также медали к 80-летию Победы от КПРФ.

Особой атмосферу праздника сделала историческая экспозиция в фойе гимназии. На специально оборудованном стенде разместились фотографии, отражающие всю 55-летнюю историю образовательного учреждения — от момента основания до наших дней. Рядом с архивными снимками появились портреты нынешних педагогов, что создало эффект живой связи времен. Для учеников это наглядный урок истории родной школы, а для выпускников — возможность совершить путешествие в прошлое и узнать себя на старых фотографиях.